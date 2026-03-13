レバレジーズは3月10日、AIを活用した人材マネジメントSaaSプロダクト「NALYSYS（ナリシス）」の機能「NALYSYS モチベーション管理」について、医療機関として初の導入事例を公開した。埼玉県の二次救急指定病院「上尾中央総合病院」への導入事例で、新人看護師のモチベーションや日々のコンディションを継続的に可視化し、退職兆候の早期検知に活用されているという。上尾中央総合病院の関係者（出典：レバレジーズ）「NALYSYS モ