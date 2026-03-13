タレントのかとうれいこ(57)が13日、自身のインスタグラムを更新。キュートな“ルーズソックス”姿を公開した。 【写真】さわやかに元虎戦士と“レジェンド"２ショット プロ野球元阪神選手でタレント・野球解説者の鳥谷敬との2ショットを載せ、「是非ご覧くださいー」とCS放送のゴルフ番組を告知。ベージュのミニスカートに白いもこもこのレッグウォーマーを合わせた姿は、1990年