ポケモンは、Nintendo Switch 2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』において、複数の不具合が確認されており、修正を含む更新データを近日中に配信予定であることが発表された。 今回確認された不具合は6件だ。「パサパサこうやの街」のおねがいごと「すみかを作ってあげよう！」では、ゼニガメが木の上に移動して話しかけられず、おねがいごとが進められなくなる問題が報告されている。 「ドンヨリうみべの街」のおねがい