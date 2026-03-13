ポケモンは、Nintendo Switch 2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』において、複数の不具合が確認されており、修正を含む更新データを近日中に配信予定であることが発表された。

今回確認された不具合は6件だ。「パサパサこうやの街」のおねがいごと「すみかを作ってあげよう！」では、ゼニガメが木の上に移動して話しかけられず、おねがいごとが進められなくなる問題が報告されている。

「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「ポケモンセンターを探そう！」では、モジャンボが橋を渡る前に橋のひび割れたブロックを壊すとおねがいごとの進行が困難になる不具合と、特定の手順によりモジャンボの橋を修復するイベントが発生しなくなる不具合の2件が確認されている。

「ゴツゴツやまの街」では、特定の手順によりロトムと出会うイベントが発生しなくなる不具合と、おねがいごと「道をキレイにしよう！」が特定の状況で発生すると進行が困難になる不具合が確認された。また、イトマルのポケモン図鑑でのタイプが間違っている不具合も報告されている。

あわせて、改善対応の予定も発表された。「パサパサこうやの街」のおねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」で、エビワラー近くのひび割れたブロックの位置に別のブロックを置くと進行の仕方がわかりづらくなる点、「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「はかせたちを連れていこう！」で、カビゴン近くのひび割れたブロックの位置に別のブロックを置くと進行の仕方がわかりづらくなる点について、改善が行われる。

これらの不具合がすでに発生している場合でも、更新データを適用することで解消されるとのこと。上記以外の不具合についても今後調査を進めるとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）