消費者庁は「イモトのWiFi」などを貸し出す運営会社に、「お客様満足度 No.1」などの表示に根拠がなかったとして、約1億7300万円の課徴金納付命令を出しました。消費者庁は自社ウェブサイトや旅行ガイドブックに掲載した広告での「お客様満足度 No.1」などの表示が、景品表示法違反にあたるとして、12日、モバイルルーター「イモトのWiFi」を貸し出す運営会社「エクスコムグローバル」に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出しま