滝沢ハム [東証Ｓ] が3月13日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の7500万円の黒字→2億2000万円の赤字(前期は4億9500万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3億0400万円の黒字→900万円の黒字(前年同期は2億0600万円の赤字)に97.0％減額した計算になる。