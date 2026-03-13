2025年６月、WBO世界ウェルター級タイトルマッチ。王者ブライアン・ノーマンJr.（米国）に挑んだ佐々木尽（八王子中屋）は、５回KO負け。日本人未踏、ウェルター級世界王座。その壁は想像以上に高く、厚かった。あれから８カ月――。先月19日、再起戦に臨んだ尽は、２回、左フック一閃で相手を沈めた。再び、日本人未踏の頂きを目指す24歳の現在地。そして、ともに戦う71歳のトレーナー、中屋廣隆の覚悟を追う。（４回連載／最