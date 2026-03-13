生成AI「クロード」の軍事利用をめぐり、開発企業のアンソロピックと米国防総省が対立している。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「今回の対立が示したのは、AI企業がもはや政治や国家安全保障から独立した存在ではないという現実だ。米国製AIに依存している日本企業もまた、この地政学的変化のただ中に置かれている」という――。写真提供＝ロイター／共同通信社生成AI「クロード」開発企業アンソロピックと米国