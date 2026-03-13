【モデルプレス＝2026/03/13】「ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン1」のイメージキャラクターを務めるNumber_iの平野紫耀が出演する新CM「向き合うもの」編が、3月17日よりオンエアが開始される。【写真】】28歳イケメンアイドル、高級時計・ジュエリー纏った姿◆平野紫耀、新CM公開2022年より「ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン1」イメージキャラクターを務め、幅広い分野で挑戦を続け、自分史上最高を更新