Number_i平野紫耀、自分奮い立たせる朝描いた新CM公開 恒例の水演出も
【モデルプレス＝2026/03/13】「ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン1」のイメージキャラクターを務めるNumber_iの平野紫耀が出演する新CM「向き合うもの」編が、3月17日よりオンエアが開始される。
2022年より「ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン1」イメージキャラクターを務め、幅広い分野で挑戦を続け、自分史上最高を更新し続ける平野が、一日のはじまりに自分を奮い立たせる朝の瞬間を演じている。この新CMはTVのほか店頭でも見ることができる。
撮影は、朝の洗面所でのシーンから始まった。平野の高い集中力により、開始から撮影は順調に進み、予定より数時間早く折り返しの場面転換に入った。そして、水が張られたセットに転換され、衣装を変えた後も、平野の集中力は途切れることなく、先ほどまでの日常の演技とはガラリと変わった、真っ直ぐ力強い表情にスタジオ全体がぐっと引き込まれるほどだった。
「ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン1」のCMでは「滴る」を表現した水の演出が恒例となっており、前回は大量の水を避けるシーン撮影での苦労を語っていた。今年のCMでは、平野が水を跳ね上げ走りだすシーンは、表情が見えない角度からの撮影だったが、まなざしの力強さに妥協はなく、映像確認などでは笑顔がこぼれ、現場の空気を和ませていた。
街並みを望む洗面所で、迷いを振り払うように顔を洗う平野。鏡の中の自分に何かを問いかけるような表情から一転、内面を示すような世界に佇み、真っ直ぐなまなざしの平野が、「まっすぐであること」と語り始める。そこから、朝の風景が色彩を帯び、静かな覚悟が宿ったような滴る瞳の平野が、黒いシャツを羽織り、気合を入れ、どこかへと出かけていく。そしてラストシーンでは、それぞれの朝を過ごす人たちへエールを贈るかのように、強いまなざしを投げかけている。（modelpress編集部）
・今回のCMの見どころは？
一日の始まりに自分を見つめ直すシーンからスタートするんですが、勝負時といいますか、始まりの力強さというのは、誰しも必要な瞬間だと思うので、その朝の出発の雰囲気が多くの人に伝わるように心がけながら撮影させていただきました。
・新CMでは「朝」がテーマですが、平野さんの朝のルーティーンは？
僕、ルーティーンはないんです。でも、午前中にフルーツを食べるように意識はしていますね。本当にそれぐらいですかね。朝食べるといいと聞きますし、目が覚めて、すっきりします。
・平野さんが、「いい1日だったな」と感じるのは、どんな時？
自分が納得いくものが作り終わった時や、ライブ後ですね。やっぱり、アドレナリンが出ているのもあって、ベッドに入るときに「ああ、いい1日だったな」と思います。
・今回のCMテーマに「ボシュロム史上、最も高い完成度」とあります、平野さんが自分史上最高だと感じた最近の出来事は？
何万人に囲まれてライブをやって、家に帰って「アレ、ひとりぼっち？」みたいな、何かよくわからないモードになる時があるんですが、ちょうど年越しにそれがきて。でも、そんな時に、今まで以上に「あけましておめでとう」のメールがたくさん来たんですよ。普段、連絡を全然返さないタイプなので、「あぁ、こんなに返してないのに、【あけましておめでとう】を送ってくれるんだ」って、うれしかったですね。最高な瞬間でした。ちゃんと全部返しました（笑）。
・新しい環境で頑張る人へのメッセージ
学校などで、いろんな経験をしてきて、自分が伝えられるのは、多少適当なぐらいの方がちょうどいいんじゃないかなって（笑）。背負いすぎてしまわないように。多分、本能のなかでは「ちゃんとやろう」っていうのが、絶対に誰しもあると思うので、その本能も残していたままで、「平野があの時、あんなことを言っていたな。ちょっと適当にやってみよう」ぐらいで、ちょうどいいんじゃないかなと思います。僕も、そうやって二十九歳になりました。それでなんとか、できています（笑）。皆さんも完璧を求めすぎずに、自分らしく、自分のできる100パーセントでいいと思うので、肩の荷を下ろし、自分のペースで頑張っていただけたら、いいんじゃないかなと思います。
【Not Sponsored 記事】
