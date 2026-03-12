JR東日本は、3月14日より運賃改定を実施します。今までは「電車特定区間・山手線」を利用した場合は他の区間より割安な運賃区分が適用されていましたが、改定後はこれらの運賃区分が廃止されて「幹線」に統合されます。 そのため、山手線を含む区間の定期券を必要する人にとっては今回の運賃改定は大きなものとなるでしょう。 本記事では、JR東日本の運賃改定を受けて、定期券を購入するおすすめのタイミングと、新しい