「ダイオライト記念・Ｊｐｎ２」（１１日、船橋）何と兵庫の７番人気オディロンが大金星だ。３連覇を狙った３番人気のセラフィックコールをゴール前で半馬身かわして重賞３連勝。初のダートグレード競走Ｖを射止めた。南関東以外の地方所属馬Ｖは２００４年のミツアキタービン（笠松）以来２頭目の快挙となった。上位２頭には「第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１」（４月８日・川崎）への優先出走権が与えられた。２番人気のカズタン