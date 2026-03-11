大谷翔平が鈴木誠也とみせるレアな一面楽しそうに野球を堪能していた。ドジャース・大谷翔平投手が野球日本代表「侍ジャパン」で表情豊かに仲間と触れ合っている。WBC公式X（旧ツイッター）が10日に「日本チームはWBCで楽しんでいる」と綴り、映像を投稿。そこに映っていたのは、大谷と鈴木誠也外野手（カブス）とのセレブレーションだった。大谷と鈴木は向き合って両手のひらを顔の前に。そのまま顔を覆っている両手を横に