大谷翔平が鈴木誠也とみせるレアな一面

楽しそうに野球を堪能していた。ドジャース・大谷翔平投手が野球日本代表「侍ジャパン」で表情豊かに仲間と触れ合っている。

WBC公式X（旧ツイッター）が10日に「日本チームはWBCで楽しんでいる」と綴り、映像を投稿。そこに映っていたのは、大谷と鈴木誠也外野手（カブス）とのセレブレーションだった。

大谷と鈴木は向き合って両手のひらを顔の前に。そのまま顔を覆っている両手を横にスライドさせて顔をだす。「いない、いない、ばぁ」のような仕草をWBCで披露している。

それぞれの所属球団ではなかなか見る機会がない、同い年コンビによるおどけた仕草にファンも注目。「日本代表は見ていていつも一番楽しいチームだ」「このエネルギーが最高。日本代表は、ただ技術があるだけじゃなくて、フィールド上の一瞬一瞬を楽しんでいるのが伝わってくる」「日本がWBCを楽しんでプレーしているというのが、相手チームにとっては一番恐ろしいことかもしれない」「見ている人すべてが応援したくなるような楽しさを持ってプレーしている」と魅了されていた。（Full-Count編集部）