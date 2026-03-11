世界的な成功を収めたシンガー・ソングライターで女優、実業家としても活躍するリアーナが、8日に自宅に向けて10発が発砲された事件を受けて、警備を強化したと報じられている。この事件に関しては、アサルトライフルを発砲した疑いでイヴァナ・オーティス容疑者（35）が逮捕されており、事件当時、ビバリーヒルズ地区にあるその自宅にいたとみられるリアーナ一家にけがはなかったものの、