世界的な成功を収めたシンガー・ソングライターで女優、実業家としても活躍するリアーナが、8日に自宅に向けて10発が発砲された事件を受けて、警備を強化したと報じられている。この事件に関しては、アサルトライフルを発砲した疑いでイヴァナ・オーティス容疑者（35）が逮捕されており、事件当時、ビバリーヒルズ地区にあるその自宅にいたとみられるリアーナ一家にけがはなかったものの、通常より厳重な警備措置が取られているという。



【写真】在宅中に銃撃10発！壁も貫通の恐怖 不在だったパートナーの人気ラッパー

ページ・シックスに関係者らが話したところによれば、リアーナはこの事件を受け、予定されていた撮影も延期。なぜ自分たち一家が狙われたのか分からず、ひどく動揺しているという。



リアーナとパートナーでラッパーのエイサップ・ロッキー、そして2人の3人の子供たちが暮らす家は事件の数日前から標的になっていた可能性があるとされており、容疑者は先月にフェイスブックでリアーナに攻撃的なメッセージを送っていたとデイリー・メールは報じている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）