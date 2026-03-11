職場でふと耳にした会話や、目に余る環境の悪さに直面し、「この会社で頑張るのやめよう」と見切りをつける瞬間がある。投稿を寄せた50代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、ある日たまたまバックヤードで店長とエリア長の会話を聞いてしまったという。（文：篠原みつき）「バイトやパートは捨て駒、エエ社員を育ててナンボや！」非正規雇用で働く人を見下すようなその内容は、女性の働く意欲を即行で削ぐものだった。