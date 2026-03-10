トヨタ新「GRヤリス」登場を予告！2026年3月10日、トヨタのモータースポーツブランドである「TOYOTA GAZOO Racing」が、公式X（旧Twitter）アカウントにて新たな「GRヤリス」の登場を予告するティザー画像を投稿しました。その画像はシルエットではあるものの、暗闇に浮かび上がるのは間違いなく進化したGRヤリスと思われるアグレッシブなシルエット。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「GRヤリス」です！「GRヤリス 2026