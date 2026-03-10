ベトナム女子代表に4-0で勝利、準々決勝でフィリピンと対戦するなでしこジャパン（日本女子代表）は3月10日、来年開催される女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた女子アジアカップの第3戦で、ベトナム女子代表に4-0で勝利した。2連勝ですでに準々決勝進出を決めている日本は、初戦に近いメンバーを組んで主将のMF長谷川唯のみが3試合連続スタメンとなった。一方のベトナムは、引き分け以上はもちろん2点差以内の負けであれ