5児の母でもある辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ネットで爆買い】夜な夜なポチポチした結果がこちら 開封していきます！【ニトリ・GU・H&M・ZOZOTOWN】』という動画を投稿。動画では、辻さんが、オンラインショップで購入したさまざまな商品を紹介してくれました。この中から今回は、辻さんが初めて購入してみたというニトリの調理器具をピックアップ！【関連】辻希美【ニトリ購入品】第5子育児用のベビーワゴン