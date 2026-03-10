辻希美「お弁当も楽になる」時短調理にもピッタリな【ニトリ】フライパン

5児の母でもある辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ネットで爆買い】夜な夜なポチポチした結果がこちら 開封していきます！【ニトリ・GU・H&M・ZOZOTOWN】』という動画を投稿。動画では、辻さんが、オンラインショップで購入したさまざまな商品を紹介してくれました。この中から今回は、辻さんが初めて購入してみたというニトリの調理器具をピックアップ！

【関連】辻希美【ニトリ購入品】第5子育児用のベビーワゴンを紹介「家に馴染むものがいいなと」

辻さんが、「大挑戦でございます」「1回試しで使ってみようかなと思って」とコメントしつつ紹介した商品がこちら！

■3分割のセパレートパン

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

ニトリ / TORERUシリーズ専用 IH・ガス火 セパレートパン(3分割 モカ)税込2,490円（公式サイトより）

こちらの商品は、調理面が3分割にセパレートされたフライパン。

大小さまざまな大きさに区切られた仕切りごとに3品を同時に調理することが可能となっており、お弁当作りの際などにも便利なアイテムとなっています。

ガス火とIHのどちらでも使える点や、取っ手をつけ外し可能で収納しやすい点なども嬉しいポイント。

※ハンドルは必ず別売品の専用着脱ハンドルをご使用ください。

■お弁当作りの時短にも

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは、似たようなセパレートパンは持っているものの、サイズが小さく取っ手も取り外しできないなどの理由からあまり使う機会がなかったとコメント。

4月から長男が高校に進学し、毎日お弁当を作ることになるかもしれないと話すと、「ちょっとでも時短できたらいいなと思って」と、購入の理由をを説明をしてくれました。

さらに、「これ使いこなせたら、多分、お弁当も楽になるんじゃないかなと思って」と、使用を楽しみにした様子で話していました♪

■動画もチェック

18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、昨年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪