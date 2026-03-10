10日、小野田紀美大臣は閣議議の会見にて、自説を主張する記者に対応した。【映像】小野田大臣が“対応”した瞬間（実際の様子）その日の会見は、カブトムシのメスが生涯に一度しか交尾しないという生態を引き合いに出した「基礎研究の重要性とそのサポート」についての質疑などがなされ、和やかな雰囲気の中で進行していた。だが、そのムードは一変した。記者は所属と氏名を名乗った後に質問する慣例があったが、その記者は