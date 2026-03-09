「instax mini Evo Cinema」は動画も撮影できるチェキで、「動画にアクセスできるQRコード付きの写真」を印刷して飾ったり配ったりできます。そんなinstax mini Evo Cinemaを借りられたので、どんな動画を撮影できるのか確かめてみました。“チェキ”instax mini Evo Cinema™ | FUJIFILMhttps://instax.jp/mini_evo_cinema/・目次◆1：instax mini Evo Cinemaはどんなカメラなのか？◆2：撮影手順◆3：動画チェキの印刷手順