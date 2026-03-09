NTT¥É¥³¥â¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ ¤ª¶â¤ÈICTÄ´ºº¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤È¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÆ°¸þ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ä´ºº»þ´ü¤Ï2025Ç¯2·î¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Î15～79ºÐÃË½÷¤Ç¡¢²óÅú¿ô¤Ï7371¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢20～79ºÐ¤ÎÃË½÷6729¿Í¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ 20～30Âå¤Î´ûº§¡¦»Ò°é¤ÆÁØ¤Ç¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑÎ¨ ¥¹¥Þー¥È