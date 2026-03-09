コンパクトSUV、ジープ・アベンジャーにBEVモデルに続き四輪駆動ハイブリッドモデルが追加され、3月5日に報道陣へお披露目された。メーカー希望小売価格は499万円（税込）。【画像】スノーボーダー平野歩夢氏がアンバサダーとして登場した「ジープ・アベンジャー 4xe ハイブリッド」発表会（写真12点）「アベンジャー 4xe ハイブリッド」は低燃費とパワーにすぐれたスマートなAWDシステムを搭載し、悪路走破性を誇るジープの精神は