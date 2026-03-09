豪州戦で3番手登板…連投で150キロ台中盤の剛球とスプリットが冴え渡る■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の種市篤暉投手（ロッテ）が、圧倒的な投球で世界に衝撃を与えている。8日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCの豪州戦で3番手として登板。連日の好投を披露し、「メジャーに見つかったな」と喝采が送られている。種市は逆転した直後の8回、3