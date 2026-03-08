アルビレックス新潟は8日、FWブーダ(26)がベステロース(スウェーデン1部)に期限付き移籍することを発表した。期間は2026年3月5日から2026年12月31日までとなる。元U-19スウェーデン代表のブーダは母国クラブを渡り歩き、2025年7月に新潟へ加入。同シーズンのJ1リーグ戦で13試合に出場した。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで3試合プレー。2日に体調不良によるチーム離脱と、海外クラブ移籍を前提とした手続きと準備を進め