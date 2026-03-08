イラン情勢の悪化を受けた中東からの日本人の退避を巡り、民間チャーター機が運航できない場合などに備え、日本を出発した自衛隊の輸送機が8日、インド洋の島国モルディブに到着した。航空自衛隊小牧基地（愛知県）を未明に出発していたKC−767空中給油・輸送機1機について、小泉防衛相は午後4時半頃、視察先の松島基地（宮城県）での記者団の取材に「先ほど、無事にモルディブに到着したとの報告を受けた」と明かした。政府は、イ