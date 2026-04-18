IT関連会社の社長の男が、男性の遺体を遺棄したとして逮捕されました。男はレンタカーで遺体を運んだとみられることがわかりました。【映像】逮捕された水口克也容疑者水口克也容疑者（49）は去年10月、東京・港区にある自身の会社の事務所から同僚の50代男性とみられる遺体を運び出して遺棄した疑いがもたれています。男性は去年9月から行方がわからなくなっていて、事務所からは男性の血痕が複数発見されたということです