さきほど午後1時20分ごろ、長野県北部で最大震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。午後1時20分ごろ、長野県大町市で最大震度5強を観測する地震がありました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。このほか、長野市で震度5弱、小川村で震度4などとなっています。JR東日本によりますと、地震