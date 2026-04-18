放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが17日夜、Xを更新。メディアの報道姿勢などについて、私見をつづった。デーブは「いつまでも被害者の写真を載せるべきではない。そして、ほかに伝えるべき重要なニュースはたくさんある。現場からは以上です」と記した。デーブは具体的に何の事案についてかは記していないが、ここ数日、多くのニュースや情報番組などでは、京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達