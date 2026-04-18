MF坂元達裕の所属するコヴェントリーを率いるフランク・ランパード監督が、プレミアリーグ昇格を決めた喜びを口にした。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。チャンピオンシップ（イングランド2部）第43節が17日に行われ、コヴェントリーはブラックバーンと対戦。坂元は肋骨の負傷のため欠場となった一方、ブラックバーンに所属する森下龍矢と大橋祐紀が共に先発出場した一戦は、54分に森下に先制点を決め