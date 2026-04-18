イラン外務省の報道官は、ホルムズ海峡をめぐるアメリカ側の発言について「矛盾に満ちている」と批判し、アメリカによるイランの海上封鎖が続く場合には「対抗措置を取る」と警告しました。アメリカのトランプ大統領は17日、「アメリカによるイランの封鎖措置は、イランとの取り引きが完了するまで全面的に維持される」などとして、イランの港に出入りする船舶への封鎖を当面続ける方針を示しました。これに対し、イラン外務省の報