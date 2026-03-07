車両は高価だけど「業界に貢献したい！」本田技術研究所は2026年2月27日、和光研究所（埼玉県和光市）の報道陣向け施設見学会を開催し、障害者スポーツ用の「車いすレーサー」の車両や計測装置などを公開しました。【スゴイ形…！】これがホンダの「激速な車いす」です（写真で見る）今回公開されたのは、車いすレーサーの「翔 KAKERU」と、選手たちのトレーニングに活用されている漕ぎ力の測定装置です。まず「翔」は車いす