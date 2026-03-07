大分県内全域の119番通報を受信するおおいた消防指令センターが７日初めて一般公開されました。 おととし10月に運用開始したおおいた消防指令センターでは3月7日の消防記念日にあわせて普段見ることのできない施設を初めて一般公開しました。県内からおよそ200人が訪れ通報を受けてから現場につなぐまでの流れや映像通報システムなど最新設備について説明を受けました。 （見学者）「楽しかったですテレビでみたや