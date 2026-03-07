1次ラウンドようやく初勝利…チアもファンも喜び爆発ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、各地で1次ラウンドを行い、東京ドームのプールCでは台湾がチェコに14-0で7回コールド勝ち。この大会初勝利を挙げた。試合後、内野スタンドに設けられた応援ステージに、チアガール12人と応援団が全員立ってファンを煽ると大歓声が起き、通路にはスマートフォンを持ったファンがズラリ並び熱狂はなかなか冷めなかった。台湾