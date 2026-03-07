スマホのカメラフォルダに、撮った覚えのない動画が残っていたら……。そんな『謎の未撮影データ』を再生してみたところ、思わぬ正体が判明した投稿が話題となっています。記事執筆時点で240.3万回表示を突破し、「ドアップ可愛すぎますねw」「この鼻息懐かしい…」といった声が寄せられました。 【動画：フォルダに入っていた『謎の撮影データ』→再生してみたら、愛猫が…「キモい声出たｗ」「可愛すぎて笑った」ま