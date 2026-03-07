スマホのカメラフォルダに、撮った覚えのない動画が残っていたら……。そんな『謎の未撮影データ』を再生してみたところ、思わぬ正体が判明した投稿が話題となっています。記事執筆時点で240.3万回表示を突破し、「ドアップ可愛すぎますねw」「この鼻息懐かしい…」といった声が寄せられました。

【動画：フォルダに入っていた『謎の撮影データ』→再生してみたら、愛猫が…「キモい声出たｗ」「可愛すぎて笑った」まさかの光景】

スマホに残された『謎の動画』の正体

Xアカウント「つきみねこ（@____tukimineko）」さんが公開したのは、撮った覚えのない謎の動画データ。ある日、投稿主さんがスマホのカメラフォルダを見返していると、身に覚えのない動画を発見したのだとか。

再生してみると、画面いっぱいに映し出されたのは……猫のドアップ。よくよく見ると、愛猫・ラガマフィンのつきみくんだったそう。どうやら、飼い主さんのスマホで勝手に自撮りをしてしまったようなのです。

カメラに近づきすぎて…

片目ずつのぞき込むように、ぐっとカメラに顔を近づけるつきみくん。すると、聞こえてくるのはピーピーという愛らしい鼻息。一生懸命飼い主さんのスマホの匂いを嗅いでいるようです。

ひとしきり匂いを堪能したつきみくん。満足したのか、ふっとカメラから離れたかと思うと、最後に大きなため息をひとつ。そこで動画は終了。愛猫がこんな自撮り動画をこっそり残していたなんて……たまらないサプライズ動画になったようです。

猫ASMRとして話題に

動画の中でひときわ注目を集めたのが、つきみくんから漏れる音。「鼻息ピーピー」「猫のため息で癒される」「ASMR」などのコメントが寄せられ、そのリアルな呼吸の音を楽しんだユーザーも多かったようです。

Xアカウント「つきみねこ」では、つきみくんの日常の様子が数多く投稿されています。のんびりとした仕草や、思わず笑ってしまう瞬間もたっぷり。第二の謎動画の公開が待ち遠しいです！

写真・動画提供：Xアカウント「つきみねこ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。