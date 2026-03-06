3月6日、NHK報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部に所属する中元健介容疑者（50）が不同意性交等容疑で逮捕された。中元容疑者は同局のチーフディレクターを務めている。【写真】面識のない女性に性的暴行…逮捕された職員が担当した五輪番組NHKチーフディレクターが逮捕「中元容疑者は今年1月に東京都渋谷区で面識のない20代の女性に対し、性的暴行を加えた疑いが持たれています。女性に路上で声をかけ、近くのビルに連