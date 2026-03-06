6日午前、大分市の県道交差点でトラックが信号機の柱に衝突しました。この事故でトラックを運転していた60代の男性が頭にけがをし、病院に運ばれました。 【写真を見る】トラックが信号機に衝突運転の60代男性が病院に搬送大分 （今吉記者）「現場には前方部分が大きく破損したトラックが残されていて、信号機は根元から傾いています」 6日午前5時20分頃、大分市明野北の県道大分臼杵線の交差点で、トラックが道路わきにあ