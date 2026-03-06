【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,954.74 ▼784.67（3/5）NASDAQ：22,748.99 ▼58.50（3/5） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反落しました。中東情勢の緊迫化を背景に原油先物相場が再び上昇したことや、軍事衝突が長期化するとの懸念が強まったことが投資家のリスク回避姿勢を強めました。ダウ平均は212ドル安の48,526ドルで寄付きました。序盤から下げ幅を広げる展開で、リスク回避