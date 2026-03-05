第2次高市内閣で、皇位継承問題はどうなるか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「皇室を離れた旧宮家の男子を皇族が養子に迎えるという旧宮家養子案には、重大な障害がある。皇室存続のためには、『女性天皇』や『女系天皇』への道を開いておくしかない」という――。■「男系男子に限る」とした首相発言の“誤読”「愛子天皇」待望論は、新たな局面を迎えようとしている。高市首相は、皇位継承の安定化のための皇室典範の改正に前の