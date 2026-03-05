中国国家統計局は4日、春節連休（2月17日から21日まで）などの要因の影響を受け、2月の製造業購買担当者景気指数（PMI）が49．0となり、前月比0．3ポイント低下したと発表した。国家統計局サービス業調査センターの霍麗慧（フオ・リーフイ）首席統計師は、「過去のデータから見ると、春節の月はPMIは変動が生じることが多い。特に今年は春節連休が例年より長く、かつ2月中下旬に重なったため、企業の生産・経営活動に一定の影響が