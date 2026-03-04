大分県日出町の「おおがファーム」では、早春を彩る河津桜と鮮やかな黄色のミモザが同時に見頃を迎え、訪れた人の目を楽しませています。 【写真を見る】「河津桜」と「ミモザ」が共演ピンクと黄色の春色が満開大分・日出町 「おおがファーム」では、園内のさくらの広場におよそ50本の河津桜を植えています。今年は2月20日ごろから咲き始め、今まさに満開。青空に映える濃いピンク色の花びらが春の風に揺れてい