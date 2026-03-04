イラン情勢の緊迫化を受け、ガソリン価格が上昇しています。大分県内の最新価格は1リットルあたり160.4円と3週連続で上昇し、今後も値上がりが予想されています。 資源エネルギー庁によりますと、2日時点の大分県内のガソリン価格は、レギュラー1リットルあたり160.4円で、前の週より0.4円値上がりしました。 ハイオクは0.4円高い171.4円、軽油は0.1円上がり148.5円で、いずれも3週連続の上昇となっています。 今回