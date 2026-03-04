AIが一瞬で導き出す“正解”に人間は勝てるのか!? 誰もが気になる禁断の問いをガチ検証するバラエティー『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみたタイパ対timelesz』を、３月15日（日）午後３時から放送（MBS/TBS系全国ネット放送）。AIの進化が加速している中、地上波テレビが本気で"非効率"をやってみたら？AI検索・要約アプリ・自動生成...「最速で答えが出る時代」にあえて真逆のことをやってみる！？この番組は、timeleszが"