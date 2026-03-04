AIが一瞬で導き出す“正解”に人間は勝てるのか!? 誰もが気になる禁断の問いをガチ検証するバラエティー『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』を、３月15日（日）午後３時から放送（MBS/TBS系全国ネット放送）。

AIの進化が加速している中、地上波テレビが本気で"非効率"をやってみたら？AI検索・要約アプリ・自動生成...「最速で答えが出る時代」にあえて真逆のことをやってみる！？この番組は、timeleszが"時間と手間"を惜しまずに面倒だけど心を動かすものを追いかける令和の"反タイパ"バラエティー。timeleszから４人のメンバーがそれぞれ、"CoCo壱トッピング" "冷蔵庫の残り物でアドリブ料理" "ファッションコーディネート" "誕生日プレゼント"の４テーマでAIと対決。時間と労力、物量をかけて、AIよりも選ばれる"正解"にたどり着くため奮闘する。

スタジオで対決を見守るのは、「メンバーに、そして何より"人間"に勝ってほしい！」と願う菊池風磨、「AIを使わず生きてきました」という吉川愛、「頑張ってるtimeleszのみんなに勝ってほしい！」と"公式お母さん"目線でメンバーの挑戦を見守る矢田亜希子、「AIのほうが "掛け算" 感がある」と冷静に分析するアルコ＆ピース平子祐希、そして"菊池風磨とのタッグで裏回しできる芸人"としてAIがはじき出した "最適解"・マユリカ。さらに、メンバーと対決するAIに指示を出したふくらPも、スタジオで勝敗を見届ける。はたして勝つのはタイパのAIか、物量と根性とマンパワーのtimeleszか!?

＜MC・菊池風磨コメント＞

――AI対timelesz、勝敗予想は？

メンバーそれぞれから大変だったと聞いています。朝から晩までロケをして、ロケをしていない間も悩んでいたと。判定はAIか人間かわからない状態で行われるので、その過程が加味されないというのがつらいところですよね。でも、一生懸命やってくれたことは結果につながると思うので、期待したいです。"CoCo壱さんのトッピング"は、AIが考えたトッピングも、猪俣が考えたトッピングもすごくおいしそうで僕も実際にやってみようと思いました。"冷蔵庫の残り物アレンジ料理対決"はね...原くんがたぶんうちで一番料理できないので心配でしたけど、今回すごく期待を持たせてくれているんで、注目していただきたいです。橋本のプレゼント対決は"真心"の部分もあると思うので、そこは人間が勝るんじゃないかな。あとは篠塚が服のセンスを光らせてくれて勝ってくれれば、全勝もあり得るんじゃないかなと思います。

――番組のココに注目してほしい！という見どころを教えてください。

４人それぞれ一生懸命対決に向き合っているので、それを見届けていただきたいです。それにこの番組、日々の生活の役に立つところもすごくあると思います。プレゼント選びとか、"どうやってあの人に喜んでもらえるプレゼントを選ぼうか"というのは皆さんもきっと迷うところだと思うので、参考になると思います。AIからも、うちのメンバーからも得られるものがあると思いますよ。料理の対決もそうだし、すべての対決が明日からの生活に役立つものだと思うので、ぜひご活用いただきたいです。

それから、どうやったらAIを有効活用できるのかというヒントも詰まっています。そのあたりはふくらPさんが実演・解説してくださっているので、そこも注目していただきたいですね。

＜番組概要＞

『大変だけど...AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』

【放送日時】 2026年３月15日（日） 午後３時〜４時24分

MBS／TBS系 全国ネット放送

【出演者】

スタジオ：MC菊池風磨

吉川愛、矢田亜希子、アルコ＆ピース平子祐希、ふくらP、マユリカ

VTR：原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝（timelesz）

