イスラエルのネタニヤフ首相は2日、「北朝鮮を止められなかった結果、彼らは弾道ミサイルと核弾頭を手に入れた」と述べ、イランへの攻撃の正当性を主張しました。ネタニヤフ首相はFOXニュースに出演しイランへの軍事攻撃について、「あと数カ月もすれば、イランの弾道ミサイル計画と核爆弾の開発は完全に無敵となる。今、行動を起こさなければ、将来的に行動が不可能になる」と主張しました。そのうえで北朝鮮の核・ミサイル開発を