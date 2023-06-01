17日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜1丁目の公園敷地内に「人骨のようなものがある」と通行人が付近を巡回していた警察官に届け出た。公園の茂みの中から全身が白骨化した遺体が見つかり、福岡県警は身元や事件性の有無を調べている。県警によると、遺体は成人とみられ、長袖の上着と長ズボンを着ていた。近くに身分証や小銭が入った財布が落ちていた。現場はみずほペイペイドームのすぐ近く。