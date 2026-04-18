日本テレビの北脇太基（たいき）アナウンサー（２８）が１８日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「私事で大変恐縮ですが、この度結婚することになりました」と書き出し、お相手と撮影したウェディングフォトを披露。「より一層、お仕事に力を入れて取り組んで参ります。引き続き宜しくお願い致します」とメッセージを寄せた。北脇アナは１９９７年１０月、兵庫県姫路市生まれの２８歳。早大商学部卒業後、２